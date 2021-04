Mercato, con Sarri torna in auge la pista Milik: il Marsiglia chiede 20 milioni

Con il possibile arrivo di Maurizio Sarri alla Roma si riapre anche la pista Milik. Come riporta Calciomercato.it, i due hanno lavorato insieme al Napoli e al toscano non dispiacerebbe riabbracciare il polacco. Non è un ostacolo il fatto che si sia trasferito da poco al Marsiglia, che potrebbe cederlo per una cifra sui 20 milioni di euro. Milik fu ad un passo dallo sbarco nella Capitale nell’estate scorsa, poi però arrivò Mayoral e Dzeko è rimasto il titolare per l’attacco giallorosso. In Francia le clausole rescissorie sono vietate e quella da 12 milioni sarebbe stata valida solo in caso di mancato riscatto e, quindi, di ritorno a Napoli.