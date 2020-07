Mercato, Cetin al Verona in prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore della Roma per 15 milioni

Nuova avventura in Italia per Mert Cetin. Il suo percorso con la Roma è finito e, come riportato da Sky Sport, comincia quello al Verona. Il difensore turco sarà l’erede di Kumbulla e si trasferirà in gialloblu in prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore della società giallorossa per 15 milioni di euro.

Mert Cetin will join Hellas Verona from AS Roma. Loan + buy option for Hellas but Roma will keep a buy back clause for €15M. He has never considered to come back in Turkey. 🇹🇷 @SkySport #transfers https://t.co/ciSRW5Sagx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2020