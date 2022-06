Mercato, Celik vicino alla chiusura: proposti 7 milioni più una percentuale sulla rivendita

Prosegue a vele spiegate la trattativa tra Roma e Lille per Mehmet Zeki Celik. Il club francese chiede 8 milioni per l’esterno turco e in giornata i giallorossi si sono avvicinati alla richiesta. Secondo quanrto riportato da Gianluca Di Marzio a “Il Calciomercato – L’originale” la dirigenza, infatti, ha proposto 7 milioni più bonus e una percentuale sulla futura rivendita del calciatore. Filtra ottimismo per la chiusura della trattativa che potrebbe arrivare già questa settimana. Si attende l’ok da parte della società francese.