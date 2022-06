Mercato, c’è l’accordo con Solbakken: 700mila euro più bonus per 5 stagioni

La Roma e Ola Solbakken volano sulla stessa lunghezza d’onda, mentre c’è ancora qualcosa da risolvere col Bodo. Intanto, come riportato da Nicolò Schira, i giallorossi e il giocatore hanno trovato l’intesa: il ragazzo firmerà un contratto quinquennale da 700mila euro più bonus a stagione. Ora avanti tutta tra le società.

Agreement in principle between #ASRoma and Ola #Solbakken for a 5-years contract with a salary by €0,7M/year + bonuses. Now Giallorossi will talk with #BodoGlimt to try to reach an agreement and to close the deal. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 8, 2022