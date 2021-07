Mercato, c’è il nome di Barco per l’attacco

In questo momento è alle Olimpiadi di Tokyo e si sta giocando il suo futuro. Si tratta di Ezequiel Barco che con la sua Argentina vuole puntare ad una medaglia pesante. Su di lui anche voci di mercato. Come riportato dal sito calciomercato.com il giocatore si vuole trasferire in Europa.

L’attaccante è sulla lista della Roma da oltre un anno ed anche su quella del Siviglia di Monchi che è sempre molto attento per quanto riguarda i giovani. Il talento non gli manca, ma è un giocatore che va disciplinato e con Mourinho può intraprendere la strada giusta. Ora gioca in MLS all’Atlanta United.