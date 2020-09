Mercato, Cavani si offre alla Roma

La giostra degli attaccanti sembra arrivata a conclusione. Alvaro Morata diventerà un nuovo calciatore della Juventus che ha dunque trovato l’attaccante da affiancare a Ronaldo. I bianconeri hanno chiuso una trattativa lampo che comporta uno stravolgimento nel destino di Edin Dzeko. Le strade a questo punto potrebbero essere le seguenti: o la Juve decide di prendere entrambi o Edin rimane nella Capitale. In attesa di capire gli sviluppi c’è un nome a sorpresa. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Leggo, Edinson Cavani si sarebbe offerto alla Roma. L’attaccante uruguaiano sembrava ad un passo dal vestire la maglia del Benfica, ma ora è alla ricerca di una soluzione. Lo scoglio sarebbe l’ingaggio, ma con il passare del tempo le richieste del giocatore saranno costrette a ridimensionarsi per non rimanere senza squadra.