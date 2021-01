Con l’arrivo di El Shaarawy il futuro di Carles Perez alla Roma è sempre più in bilico. Per il dg capitolino Tiago Pinto è una giornata di incontri in quel di Milano e proprio in questi minuti sta incontrando l’intermediario dello spagnolo.

La sua conferma in giallorosso non sarebbe certa e in queste ore si deciderà se potrà tornare in Spagna o meno per rilancarsi. Lo riporta il sito tmw.com.