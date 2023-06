Si muove qualche pedina in uscita. Dopo il probabile addio di Kluivert in direzione Inghilterra, anche Carles Perez è pronto a lasciare la Roma. Come riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, l’ala spagnola dovrebbe far ritorno al Celta Vigo. La cessione è ad un passo e dovrebbe concretizzarsi intorno ai 6 milioni di euro. In ottica uscite domani ci sarà un nuovo incontro con il Sassuolo per discutere di Volpato e Missori. La missione di arrivare ai 30 milioni entro la fine del mese è imminente.