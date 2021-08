Il nome di Andrea Belotti è tornato caldissimo per l’attacco della Roma. Con la possibile uscita di Edin Dzeko, direzione Inter, il Gallo può essere un bersaglio da centrare. Resta da convincere il presidente Cairo che per il proprio bomber vuole oltre 18 milioni di euro, altre offerte non sono considerabili. Belotti, invece, ha rifiutato una grande offerta dallo Zenit per rimanere in Italia ed essere allenatore da Mourinho lo intrigherebbe e non poco. Lo riporta il sito calciomercato.com.