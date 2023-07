Il mercato in Serie A seppur non sia il più ricco riserva sempre dei colpi interessanti. Come riportato dal Corriere della Sera, il Cagliari sarebbe interessato a Borja Mayoral, che però al momento risulterebbe soltanto un sogno. Infatti il Getafe, squadra dove gioca la punta, l’ha acquistato per 10 milioni d’euro e non non ha intenzione di fare sconti né sul prezzo né sulla formula. Sull’ex giocatore della Roma inoltre ci sarebbero anche gli occhi dell‘Udinese.