Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Scalpita la Joya che ha smaltito quel fastidio avvertito dopo mezz’ora dell’amichevole contro il Tolosa e che per precauzione lo ha costretto a qualche giorno di riposo. Nessun problema, solo quello di non saper più aspettare la partita per la tanta voglia di poter dare il suo contributo al gruppo.

Quel gruppo che adesso vuole riuscire a guidare insieme a capitan Pellegrini durante la stagione. E chi meglio di Dybala, campione del mondo e stella del calcio internazionale? Non può che essere una figura di riferimento, così come per il gruppo che ha bisogno di lui per trovare la prima vittoria in campionato. Soprattutto in questo periodo senza il bomber tanto richiesto da Mourinho.

Di certo ha gradito anche il colloquio avuto ieri con Tiago Pinto prima di cominciare l’allenamento. I due si parlano spesso, cè un buon rapporto e anche la promessa di cominciare le trattative per il rinnovo del contratto. Quando? Agli inizi di settembre, quando finalmente si chiuderà questo estenuante calciomercato e il gm portoghese potrà concentrarsi su altre situazioni.

Si parlerà del ritocco dell’ingaggio dell’argentino, quello promesso al momento della sua firma, un anno fa, ma anche dell’eliminazione della clausola rescissoria che si riattiverà a gennaio per la finestra di mercato invernale. Dybala non pensa ad andare via, è felice a Roma e alla Roma che gli ha dato fiducia (ripagata con 18 gol) e lo ha aiutato a raggiungere il Mondiale in Qatar nonostante la lesione.