Cristiano Biraghi rinnoverà con la Fiorentina. Secondo quanto riporta Violanews.com il laterale della Nazionale è vicino all‘accordo con il club viola per il nuovo contratto. Fissato l’incontro per definire gli ultimi dettagli che si svolgerà giovedì. Il difensore nelle scorse settimane era stato accostato ai giallorossi, anche per un eventuale scambio con Spinazzola. Le trattative non hanno avuto seguito e la Fiorentina intende puntarci.