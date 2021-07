Mercato, Bianda in orbita Montpellier

Uno dei tanti esuberi che sta tornando a Trigoria è William Bianda. L’ultimo flop del difensore è stato allo Zulte-Waregem dove ha passato in prestito la stagione passata. Il centrale, però, potrebbe tornare in Francia visto che interessa al Montpellier che sta ricostruendo la sua difesa. Il club della Ligue 1 lo vorrebbe in prestito o a titolo gratuito lasciando una percentuale sulla futura rivendita alla Roma. Bianda ha ancora un contratto di due anni col club giallorossa ed è segnato a bilancio per 2,5 milioni di euro. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.