Mercato, Besiktas e Instabul Basaksehir su Santon

Nonostante la chiusura del calciomercato in gran parte dei campionati, la Roma continua a lavorare per piazzare gli esuberi rimasti in rosa. Tra questi figura Davide Santon che, nelle scorse settimane, ha rifiutato le proposte di Fulham e Venezia. Ma il terzino ex Inter non sarà reintegrato in rosa quindi dovrà trovarsi una sistemazione. Ecco che, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, sul terzino si sono fatte avanti nelle ultime ore due squadre turche, il Besiktas e Instanbul Basaksehir, che sono disposte a prenderlo a titolo gratuito.