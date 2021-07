Mercato, Bensebaini è l’obiettivo numero uno: 30 milioni il valore del cartellino

La Roma è alla ricerca del sostituto di Leonardo Spinazzola sarà out almeno nella prima parte di stagione a causa dell’infortunio al tendine d’Achille. Secondo quanto riportato da Sky Sport i giallorossi vorrebbero chiudere l’operazione per il sostituto del terzino entro la prossima settimana: il principale obiettivo è Ramy Bensebaini del Mönchengladbach, per il quale i tedeschi chiedono una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Nessuna novità sul fronte Xhaka, dove la Roma attende la mossa dell’Arsenal con l’arrivo di un nuovo giocatore per chiedere uno sconto rispetto alle richieste del club inglese.