Mercato, Bayer Leverkusen sempre interessato a Perez. Ci sono anche altri due club tedeschi, ma l’esterno vorrebbe tornare in Spagna

Il Bayer Leverkusen non distoglie lo sguardo dalla Roma. Da tempo i tedeschi hanno focalizzato la loro attenzione su Carles Perez. L’interesse dei rossoneri non è infatti tramontato. Il Bayer – che ha da poco salutato Rudi Voeller come direttore sportivo – è ancora sulle tracce dello spagnolo.

L’iberico, indiziato a lasciare la Roma per trovare più spazio, piace però anche ad altri due club di Bundesliga. Perez, tuttavia, preferirebbe lasciare la Capitale solo per fare rientro in Spagna: Valencia e Villarreal interessate. Lo scrive Il Tempo.