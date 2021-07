Mercato, Barros (ds Palmeiras): “Per Vina c’è una trattativa con la Roma, ma non è conclusa”

Anderson Barros ha rilasciato delle dichiarazioni a Tnt Sports Brasile. Il direttore sportivo del Palmeiras ha parlato di Matias Vina, in procinto di accasarsi alla Roma. Queste le sue parole: “C’è una trattativa in corso con la Roma. In buona fede e rendendoci conto che è necessario rispettare un periodo di quarantena per lavorare normalmente, il Palmeiras ha permesso all’atleta di viaggiare in Italia per iniziarla. Tuttavia, il club chiarisce che la trattativa non è conclusa e lo sarà solo quando tutto sarà finito”.