Gonzalo Villar è tornato a Trigoria ma senza disfare le valigie. Il suo futuro non sarà nella capitale, dato che per José Mourinho è sacrificabile. In questi giorni si erano registrati gli interessi di Sampdoria e Bologna per il centrocampista, ma nelle ultime ore si è aggiunta una terza squadra. Stando a quanto riporta il portale spagnolo Estadio Deportivo ad aggiungersi alla lista per Villar ci sarebbe il Celta Vigo che lo avrebbe attenzionato come sostituto di Mendez.