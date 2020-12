Mercato, aumenta la concorrenza su Reynolds: anche Juventus e Club Brugge sul terzino

Bryan Reynolds sembrava ad un passo dalla Roma. Il terzino destro classe 2001, invece, è nel mirino di diverse squadre. Come riportato da Sky Sport, sul calciatore ci sarebbero anche Club Brugge e Juventus. Per adesso l’offerta sul tavolo più concreta è del Bruges: 7 milioni per il cartellino e un quadriennale a 750 mila euro.

Leggi anche: Bryan Reynolds, un altro americano a Roma?

LE ALTRE

Anche Juventus e Roma sono molto interessate a Reynolds. I bianconeri hanno fissato per giovedì un incontro con gli agenti. L’intenzione è di prendere il ragazzo in sinergia con il Cagliari. La Roma, invece, è la prima che si è mossa per un sondaggio, ma non ha ancora approfondito con un’offerta vera e propria al Dallas.

Leggi anche: La Roma offre 7.5 milioni per Reynolds

CHI E’?

Nato Fort Worth il 28 giugno del 2001 si è messo in luce grazie alle sue falcate e al talento che possiede. Quest’anno sta crescendo ancora e i radar della Roma lo hanno immediatamente intercettato. Una carriera tutta in Texas tra Dallas, prestito al North Texas e ritorno alla base. Ha esordio nella MLS il 20 maggio 2019 contro il Los Angeles FC e da lì si è preso la fascia destra.

Leggi anche: Friedkin cerca di chiudere per l’americano Reynolds

Quasi un metro e 90 per 75 chilogrammi. E’ dotato di ottima corsa, grazie alle lunghe leve, e di buon dribbling con cui salta facilmente l’avversario. Il destro è molto educato, quest’anno ha fornito già 4 assist, e in difesa è molto attento, anche con qualche uscita troppo rischiosa data dalla personalità che mostra sul terreno di gioco. Difficilmente arriva al tiro, è un giocatore che predilige servire il compagno di squadra. Stabilmente in tutte le Nazionali giovanili degli USA in attesa del grande salto.