Nella lista dei convocati per il ritiro di Josè Mourinho, non figura Robin Olsen. Il portiere svedese, autore di un ottimo europeo, dopo l’esperienza all’Everton, è da tempo sul mercato ed è considerato un esubero per la società. Non mancano per l’ex Everton diversi estimatori soprattutto all’estero. Infatti, secondo quanto riportato da AS, sulle tracce del calciatore svedese ci sarebbero anche il West Ham e l’Atletico Madrid oltre alla Real Sociedad e al Lille.