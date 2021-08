Mercato, Atletico Madrid e Siviglia interessate a Florenzi

Alessandro Florenzi è alla ricerca di una nuova sistemazione. Il terzino, di rientro dal prestito con il Paris Saint Germain e fresco vincitore dell’Europeo, non si è aggregato al resto del gruppo nel ritiro portoghese in attesa dell’offerta giusta. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il futuro del giallorosso potrebbe essere in Spagna: infatti Siviglia e Atletico Madrid sembrerebbero interessati al terzino. I Colchoneros lo starebbero tenendo d’occhio in caso di cessione di Kieran Trippier in Premier League.