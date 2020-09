Mercato, asse Roma-Fiorentina: ecco le possibili operazioni

La sessione di mercato della Roma potrebbe essere ricca di scambi. In un calciomercato con pochi soldi a disposizione, situazione che coinvolge tutti i club in quest’anno particolare, le operazioni di questo tipo sono l’ideale. Dopo quello messo in piedi con il Napoli, i giallorossi potrebbero aprire un nuovo asse con la Fiorentina. I viola, infatti, sono interessati a Riccardo Calafiori, giovane terzino classe 2002, che però dopo la partenza di Kolarov potrebbe rimanere a Trigoria, a disposizione di Paulo Fonseca. Il club toscano è interessato ad un altro esterno romanista: si tratta di Alessandro Florenzi. L’ex capitano non andrà all’Atalanta, che ha virato su Rick Karsdorp, e potrebbe trovare nella Fiorentina la destinazione ideale. Il viaggio inverso potrebbe farlo Gaetano Castrovilli, pedina molto gradita alla Roma e sostituto di Veretout, qualora il francese dovesse rientrare nei discorsi con il Napoli per Milik. La dirigenza viola per il momento non vuole cederlo ed ha proposto Biraghi. Nei giorni scorsi, inoltre, il procuratore di Vlahovic era al Fulvio Bernardini, ma la valutazione del serbo è troppo alta per la Roma. Lo riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.