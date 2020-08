Mercato, asse caldo Fienga-Paratici: sul piatto Rugani, De Sciglio, Bernardeschi, Kluivert e Florenzi

La sessione di calciomercato dell’estate 2020 della Roma sarà guidata, soprattutto, da Guido Fienga. Il CEO romanista sta progettando le manovre, per sistemare i conti e consegnare possibilmente una rosa rafforzata a Paulo Fonseca, per permettere al portoghese di inseguire traguardi più importanti rispetto al quinto posto del campionato appena terminato. Nella giornata di domani dovrebbe andare in scena un incontro a Londra che vedrà protagonisti proprio Fienga e Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, accostato di recente anche alla Roma per sostituire Petrachi. Stando a quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira su Twitter, le due società sono pronte a collezionare operazioni nell’imminente finestra di trattative. I nomi caldi che potrebbero fare il viaggio da Torino a Roma e viceversa, sono da una parte Rugani, Bernardeschi e De Sciglio, dall’altra Kluivert e Florenzi. Di seguito, il tweet originale:

