Il colpo a sorpresa a centrocampo potrebbe essere Saul. La Roma ha difficoltà, per le richieste eccessive del Sassuolo, a chiudere l’affare Frattesi e quindi si guarda intorno. Come riportato dal sito tmw.com è partito l’assalto al centrocampsita che quest’anno ha giocato nel Chelsea. Ora è tornato all’Atletico Madrid ma, a differenza di quanto si diceva qualche settimana fa, non dovrebbe essere nei piani di Simeone. La Roma prova a mettere la freccia.