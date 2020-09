Mercato, Arias al Bayer Leverkusen per 13 milioni di euro

Santiago Arias ha trovato la sua nuova squadra. Si tratta del Bayer Leverkusen che lo compra per 13 milioni di euro dall’Atletico Madrid. Il terzino firmerà un contratto di 5 anni. I tedeschi bruciano la concorrenza di Everton, Roma e PSG, anche grazie alla preferenza del club spagnolo sulla modalità di trasferimento a titolo definitivo. Lo riporta il giornalista Nicolò Schira.

Done deal! Santiago #Arias to #BayerLeverkusen from #AtleticoMadrid for €13M. 5-year contract. Also #Everton, #ASRoma and #PSG were interested in him, but Atletico have pushed for Leverkusen, which guaranteed a permanent deal. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) September 23, 2020