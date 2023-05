Mercato, Aouar sarà della Roma: a breve le firme

Houssem Aouar ha detto sì. Il centrocampista ha accettato la corte serrata della Roma. A partire dalla prossima stagione l’ormai ex Lione sarà un giocatore giallorosso. Lo stato attuale delle trattative prevede il momento delle firme. Aouar arriverà alla Roma a parametro zero: ha infatti deciso di non rinnovare il contratto con il Lione e sarà dunque svincolato. Lo riporta Filippo Biafora de Il Tempo su Twitter.

