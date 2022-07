Mercato, anche la Roma su Gloukh: il Maccabi Tel Aviv chiede 12 milioni di euro

La Roma non molla i tanti talenti in giro per il mondo. L’ultimo spuntato dal taccuino di Tiago Pinto è Oscar Gloukh, giocatore del Maccabi Tel Aviv. Il classe 2004, come riportato dal Sunday Mirror, è seguito da vicino da tantissimi club e tra questi c’è anche quello di Mourinho. La concorrenza è molta con Glasgow Rangers, Tottenham, Ajax e Borussia Dortmund, tutte squadre che fanno dei giovani una politica molto forte. L’israeliano, che ha già esordito con l’Under 21 e ha ben figurato nell’Europeo Under 19, è valutato dalla sua squadra ben 12 milioni di euro.