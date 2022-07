Mercato, anche la Roma su Demme: chieste informazioni

Il reparto che più cambierà in questa sessione di mercato sarà molto probabilmente il centrocampo. Oltre a Matic – e ad uno tra Frattesi e Aouar – Tiago Pinto vorrebbe impreziosire la mediana di Mourinho con un’altra pedina. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira di Viola News, la Roma si sarebbe inserita nella lista delle squadre interessate a Demme. Da Trigoria hanno chiesto informazioni sul tedesco, che piace anche alla Fiorentina e al Leeds.

Diego #Demme can leave #Napoli in the summer #transfers window: #Fiorentina, #ASRoma and #Leeds have asked info for the regista. #transfers #LUFC @violanews

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 3, 2022