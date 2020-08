Si aprono nuovi scenari di mercato. La trattativa che doveva portare David Silva alla Lazio è in fase di stallo e sul calciatore svincolato, ex Manchester City, c’è l’interesse anche di altri club. Secondo quanto riporta Radio Taronja, anche la Roma ha messo gli occhi sullo spagnolo, insieme a Valencia e Betis. Il giocatore, classe 1986, ha collezionato 40 presenze e 6 reti in stagione, tra campionato e coppe.