Mercato, anche la Roma interessata a Luis Diaz

C’è anche la Roma su Luis Diaz, protagonista della Colombia terza classificata in Copa America. Le prestazioni del classe ’97 – autore di 4 reti in cinque partite – non sono passate inosservate, dove diversi club sono interessati ad accaparrarselo. In fila – stando a quanto riportato dal canale colombiano Antena 2 – ci sarebbe anche la società capitolina.

Il club giallorosso non è però il solo in Italia: anche l’Inter, infatti, è nella corsa. Ad ogni modo, la pista più probabile sembrerebbe quella che lo porta a Londra, sponda Tottenham. La trattativa non è però delle più semplici. Per acquistarlo dal Porto occorre sborsare 80 milioni di euro, la cifra della clausola rescissoria. Diaz ha concluso la stagione con 48 presenze, 11 reti e 6 assist.