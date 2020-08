Mercato, anche il Torino potrebbe inserirsi nella corsa a Torreira

Nei giorni scorsi, il nome di Lucas Torreira è stato accostato alla Roma, in un eventuale scambio di registi con Amadou Diawara all’Arsenal. Il centrocampista uruguaiano, che nei Gunners ha perso il posto da titolare in questa stagione, vorrebbe tornare in Serie A, ma i capitolini non sono gli unici interessati in Italia. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, anche il Torino sta provando ad inserirsi nella trattativa. Torreira in granata ritroverebbe Marco Giampaolo, suo allenatore ai tempi della Sampdoria.