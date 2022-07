Il futuro di Riccardo Calafiori è ancora incerto. In queste prime amichevole mister Mourinho l’ha schierato anche come terzo centrale di difesa, ma il suo futuro può essere lontano dalla Capitale. Qualche settimana fa sembrava vicino alla Salernitana, poi la Cremonese si è fatta viva e la trattativa era praticamente chiusa. Ora, come riportato da Il Tempo, c’è anche il Monza sul giocatore. Tra i due clun c’è anche il discorso Villar ormai alle battute finali.