Mercato. Anche Everton, Eintracht Francoforte e Borussia Dortmund sulle tracce di Under

Non è un mistero che Cengiz Under possa lasciare la Roma in estate. Il turco, che aveva iniziato la stagione da prima scelta di Fonseca, si è ritrovato ad avere un ruolo sempre più marginale nelle rotazioni del portoghese, al punto da essere escluso quasi del tutto dalla ripresa del campionato. Il Napoli ha messo gli occhi su di lui da tempo, ma la trattativa potrebbe non essere così semplice, anche alla luce dell’inasprimento dei rapporti tra i club. Secondo calciomercato.com sono dunque tre le squadre pronte a sfidare i partenopei nella corsa al giocatore: Everton, Eintracht Francoforte e Borussia Dortmund.