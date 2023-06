Dopo l’ufficialità delle cessioni di Volpato e Missori al Sassuolo, la Roma è pronta a fare cassa con la vendita di un altro giocatore: Carles Perez. Lo spagnolo lascerà la capitale direzione Celta Vigo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i giallorossi oggi chiuderanno la cessione del giocatore al club spagnolo, dove era stato in prestito la scorsa stagione. In mattina sono avvenuti gli ultimi contatti per limare i dettagli, l’operazione si chiuderà sui 5 milioni di euro più bonus.