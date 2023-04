Mercato, Ajax ritorno di fiamma per Kluivert. Osservatore a Valencia per l’olandese

Justin Kluivert, attualmente in prestito al Valencia dalla Roma, sarebbe entrato nel mirino dell’Ajax. Nel 2018 aveva lasciato Amsterdam per approdare nella Capitale, con un compenso economico di 17 milioni di euro, ma nell’avventura giallorossa non è stato incisivo. Nella sfida di lunedì, tra il Valencia e il Rayo Vallecano, l’allenatore Ruben Baraja, subentrato a Gattuso, ha ottenuto il pareggio proprio grazie ad un rigore dell’ex Roma, sotto gli occhi degli osservatori del club olandese. Il club spagnolo avrebbe il diritto di riscatto fissato a 15 milioni, lo riporta As.