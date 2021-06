Mercato, agente Nandez: “Vuole andare al Leeds”

Il futuro di Nahitan Nandez non sarà in Serie A. Lo conferma Pablo Bentancur. Al podcast LUFC Fan Zone – uno dei più ascoltati dai tifosi del Leeds – l’agente del centrocampista del Cagliari ha confermato la volontà dell’assistito di vestire la maglia dei Pavoni. Nandez era stato accostato anche alla Roma. Su di lui c’era stato anche l’interessamento dell’Inter.

Di seguito le sue parole: “Il nostro sogno è quello di giocare in Inghilterra, se poi questo dovesse essere con il Leeds sarebbe il massimo. Andrea Radrizzani (proprietario del Leeds United, ndc) e Giulini sono in ottimi rapporti ed è un desiderio di entrambi chiudere l’operazione. Il presidente del Cagliari ha promesso a Nahitan che nel caso avesse aiutato la squadra ad evitare la retrocessione lo avrebbe agevolato a trasferirsi in un top club. Qui in Italia due grandi squadre si sono dimostrate molto interessate, ma la nostra prima opzione resta l’Inghilterra“.