La trattativa per Wijnaldum si sta dilungando sempre di più. Sembrava quasi una formalità, ma ora le cose si fanno dure. Come riportato da Sky Sport l’affare resta complesso visto che il centrocampista dovrebbe fare un ulteriore sforzo per il suo ingaggio. La fine positiva non è imminente anche se da Trigoria filtra cauto ottimismo per arrivare a dama.