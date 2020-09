Mercato, accordo vicino con il Napoli per Milik

Proseguono incessanti i contatti tra Roma e Napoli per portare Arkadiusz Milik in giallorosso. Il cartellino del centravanti polacco, che ha da giorni raggiunto un accordo per l’ingaggio con il club capitolino, verrà valutato 25 milioni di euro più 5 di bonus. Questa la cifra che accontenterebbe De Laurentiis. La Roma è vicina a concludere l’affare, versando nelle casse azzurre l’importo richiesto. L’eventuale approdo di Milik a Trigoria, libererebbe Edin Dzeko, a quel punto pronto a firmare per la Juventus, con Pirlo che lo attende. Lo riporta l’emittente radiofonica Radio Kiss Kiss Napoli.