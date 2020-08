Mercato, accordo totale di Under con il Napoli. Trattativa legata al futuro di Dzeko e Milik

Ore caldissime per il mercato della Roma. La cessione di Kolarov è a un passo e anche quella di Under sembra avvicinarsi. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l’esterno turco ha raggiunto un accordo totale con il Napoli per trasferirsi in Azzurro. La trattativa è però legata a doppio filo con il futuro di Dzeko e Milik: qualora il bosniaco diventasse il prossimo centravanti della Juventus, Milik lo sostituirebbe nella Capitale. Di conseguenza potrebbe perfezionarsi anche il trasferimento di Under.