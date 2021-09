Mercato, accordo raggiunto tra Nzonzi e l’Al Rayyan: domani il giocatore sarà a Doha

Negli ultimi giorni per Steven Nzonzi si è riaperta la pista Al Rayyan. Durante l’estate il centrocampista aveva già rifiutato il club del Qatar che ora si è rifatto sotto con un’offerta più importante. Come riportato proprio dai media asiatici è stato raggiunto l’accordo tra Nzonzi e il club allenato da Laurent Blanc e domani, lo stesso francese, sarà a Doha per le visite mediche e la firma del contratto.

خاص ل "استاد الدوحة " : #الريان يتوصل لاتفاق مع الفرنسي ستيفن نزونزي واللاعب يصل للدوحة غدا للانضمام للرهيب.#استاد_الدوحة pic.twitter.com/ury6P5FO8m — استاد الدوحة (@staddoha) September 4, 2021