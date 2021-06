Il Benfica e Steven Nzonzi hanno raggiunto già un accordo per il trasferimento e in questo, probabilmente, la Roma regalerà il cartellino per risparmiare sull’ingaggio. Nulla, però, è ancora chiuso. Come riportato dal sito di Record il francese non ha dato una risposta definitiva alla squadra portoghese e cerca di guadagnare tempo per vedere se spunterà fuori un’offerta migliore per poi decidere il suo futuro.