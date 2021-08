Tammy Abraham si avvicina a grandi passi alla Roma. Nel pomeriggio la prima apertura al club giallorosso, in serata un altro avanzamento che vede l’attaccante del Chelsea prossimo ad accettare l’offerta del club giallorosso. Fondamentale, come riportato dal sito de La Repubblica, il lavoro di mister Mourinho che avrebbe aiutato Pinto nel convincere il giocatore. Ingaggio importante per l’inglese e una cifra vicina ai 45 milioni ai Blues.