Mercato, a luglio le visite mediche di Matic

L’accordo tra la Roma e Matic è sempre più vicino. Oggi Pinto incontrerà gli agenti del serbo. Sarà l’ultimo passo prima delle visite mediche. Il centrocampista effettuerà i test nel mese di luglio. L’ex United ed il club giallorosso hanno trovato la quadra su un contratto annuale con opzione per il secondo. Lo riporta Fabrizio Romano su Twitter.

AS Roma are already planning for Nemanja Matić's medical tests, probably in July. Full agreement reached on a one-year deal, contract until June 2023 to be signed soon. 🟡🔴🤝 #ASRoma

Deal will include an option to extend the contract for further season.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2022