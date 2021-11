Una vecchia conoscenza per il nuovo centrocampo. Con Zakaria e Grillitsch tentati dalla Premier League, Tiago Pinto sfoglia la lista dei nomi accostati alla mediana della Roma. Ritorna così in auge il nome di Hector Herrera. Il centrocampista messicano – cercato dai giallorossi ai tempi del Porto – è in scadenza con l‘Atletico Madrid a giugno 2022. A riportarlo è Leggo.