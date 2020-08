Mercato, 7 squadre interessate a Karsdorp. Anche Napoli e Atalanta sul calciatore

Rick Karsdorp non ha lasciato di certo un bel ricordo a Roma nonostante le grandi aspettative. Il terzino destro era stato portato a Trigoria dall’allora direttore sportivo Monchi, che aveva trovato in lui l’esterno adatto a calcare il campo dell’Olimpico. Nonostante le delusioni non mancano però gli estimatori del classe ’95, in prestito al Feynoord nel corso dell’ultima stagione. Secondo quanto riporta Voetbal International, oltre al Besiktas, hanno chiesto informazioni per lui anche Schalke 04 e Southampton, con Napoli, Atalanta, Augsburg e Olympiacos che avrebbero manifestato il proprio interesse.