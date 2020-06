L’ex attaccante della Roma, tornato da poco in italia vestendo la maglia della Reggina, Jeremy Menez ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky Sport. Tra gli argomenti trattati la sfida di oggi tra Milan, con cui ha giocato nella stagione 2014-2015, e i giallorossi. Ecco le sue parole: “Milan-Roma? Penso sarà una bella partita, ma ho giocato in entrambe le squadre e non posso sbilanciarmi: che vinca il migliore!”.