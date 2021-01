Mayoral: “Molto contento per aver aiutato la squadra. Pensiamo a domenica. Daje Roma!” – FOTO

Inizio anno da incorniciare per Borja Mayoral. Alla prima da titolare nel 2021, il centravanti spagnolo non ha deluso le attese. La vittoria per 1-3 ottenuta dalla Roma contro il Crotone porta la sua firma. È stato infatti lui a siglare il vantaggio prima ed il raddoppio poi oltre a procurarsi il rigore trasformato da Mkhitaryan.

Per festeggiare la sontuosa prestazione, Mayoral ha affidato le proprie emozioni ad un post su Instagram. Di seguito le sue parole: “Molto contento per la vittoria e per aver aiutato la squadra con due gol!! Adesso pensiamo a domenica!!. Daje Roma“.