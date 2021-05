Mayoral: “Io gioco a calcio perché mi piace. Il rispetto con l’avversario anche durante un derby”

Borja Mayoral è stato il nuovo protagonista di A Scuola di Tifo, il progetto di Roma Cares che punta a sensibilizzare gli studenti su tematiche socialmente rilevanti. Da un anno a questa parte, il programma è dedicato a Willy Monteiro, il ragazzo capoverdiano brutalmente ucciso nel 2020 a Colleferro.

I temi di questo collegamento online con le ragazze e i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Domenico Bernardini – 33 alunni di quinta elementare – sono stati il fair play e il rispetto delle regole. L’attaccante spagnolo – 10 reti in campionato e 7 in Europa League alla sua prima stagione in giallorosso – ha risposto volentieri alle loro domande.

Queste sono state le parole di Borja Mayoral: “Io gioco a calcio perché mi piace, ma anche per vincere. Ovviamente quando la mia squadra non vince una partita non sono contento, ma il rispetto deve esserci sempre e soprattutto bisogna averlo quando si perde”.

“Tra poco giocheremo il derby, una partita molto speciale per i tifosi e con una forte rivalità. Ma anche in sfide come queste è importante dare il buon esempio a tutte le persone che ci guardano, mostrando sempre il rispetto per il proprio avversario”.

asroma.com