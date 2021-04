Mayoral è il terzo giocatore spagnolo ad aver segnato almeno 7 gol in una stagione con la Roma

Sullo scadere del primo tempo contro il Bologna, Borja Mayoral ha messo a segno la rete dell’1-0 (44′). L’attaccante spagnolo, arrivato in prestito dal Real Madrid, è il terzo giocatore nella storia della Roma a mettere a segno almeno 7 gol in Serie A con i giallorossi. Prima di lui ci erano riusciti Peiró (stagione 1966/67, nove reti) e Bojan (nel 2011/12, anche lui sette gol). Lo riporta Opta Paolo su Twitter. Mayoral ha segnato finora anche 7 gol in Europa League in questa stagione.

