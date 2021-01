Mayoral è carico per il derby: “Pronti per domani. Tutti insieme!” – FOTO

Primo derby della capitale per Borja Mayoral, arrivato alla Roma ad ottobre. L’attaccante spagnolo non ha ancora incontrato la Lazio con la maglia giallorossa, ma sembra già pronto per sfidarla. Mayoral ha infatti condiviso sul proprio account Instagram una foto esprimento tutta la carica per domani.

Queste le sue parole: “Pronti per domani, tutti insieme! Forza Roma“. L’immagine scelta nella storia è quella dell’esultanza successiva alle doppietta contro il Crotone. Tuttavia il classe ’97 domani partirà dalla panchina, per far spazio a Dzeko.